Движение "Зов Народа" предложило расширить возможности использования маткапитала

Фото: depositphotos/vodolej

В России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на проведение инженерных сетей в частные дома. С соответствующей инициативой в Госдуму обратилось общественное движение "Зов Народа", сообщает Life.ru.

Как утверждается в соответствующем документе, отсутствие базовых коммуникаций в домах является одним из наиболее острых вопросов, особенно в сельской местности.

"Многие семьи, не имея достаточных средств для приобретения дома, полностью обеспеченного всеми удобствами, вынуждены приобретать недорогое жилье без коммуникаций или строить его самостоятельно", – утверждают авторы инициативы.

По их мнению, предложенная мера поможет быстрее завершать строительство и реконструкцию домов. Кроме того, это повысит доступность комфортного жилья для семей с детьми в малых населенных пунктах.

Ранее стало известно, что Минтруд России работает над модернизацией программы маткапитала из-за снижения ею эффективности. К работе привлечены и другие специалисты, в том числе из Совета Федерации.

В конце августа в России также предложили направить всю индексацию материнского капитала на поддержку второго и последующих детей. Предполагается, что таким образом удастся сократить разрыв между поддержкой при рождении первенца и второго ребенка.

