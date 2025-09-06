В России разрешат работодателям платить сотрудникам за рождение ребенка

Фото: depositphotos/AlexLipa

Работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка с 2026 года. Такая выплата не будет облагаться налогами, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.

"Для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка", – отметил он.

По словам Абрамова, бизнес стал креативно подходить к выработке мер по повышению рождаемости.

"Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее", – добавил он.

Ранее был сокращен срок рассмотрения заявления на маткапитал. Такое решение было принято по просьбе Владимира Путина. Теперь вместо 10 рабочих дней территориальные органы Соцфонда России должны рассматривать заявления о распоряжении маткапиталом в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, в стране предложили резко увеличить декретные выплаты. Предполагается, что это может повысить темпы рождаемости. На сегодняшний день размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 40% от среднего заработка. Минимальная сумма – 9 тысяч рублей, а максимальная – 69 тысяч. Эксперты призвали поднять показатель при рождении второго ребенка до 60% от среднего дохода и выплачивать пособие на протяжении 2,5 года.

