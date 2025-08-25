Проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября внесен в Госдуму

Фото: 123RF/jovanmandic

В России может появиться ежегодная выплата семьям с детьми к 1 сентября. Законопроект внесен в электронную базу Госдумы депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП).

Как отметили авторы проекта в пояснительной записке, стоимость набора школьных товаров по сравнению с 2024 годом выросла на 35% и составляет в среднем 28 700 рублей.

В связи с этим предлагается установить ежегодную выплату одному из родителей на каждого обучающегося ребенка. Размер выплаты для семей с детьми от 6 до 18 лет (дети-инвалиды – до 23 лет) составит 28 700 рублей.

Для малоимущих семей предусмотрена выплата 43 050 рублей, а для малоимущих семей с детьми-инвалидами – 50 225 рублей.

Законопроектом предлагается в том числе установить выплату в 14 350 рублей для семей с детьми в возрасте от 18 до 23 лет (дети-инвалиды – до 28 лет), обучающимися по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования. Для малоимущих семей выплата составит 21 525 рублей.

Ранее в ГД внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании для российских школьников. Сейчас бесплатно питаться в школах один раз в день могут ученики с 1-го по 4-й классы, а также дети из многодетных семей, сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья. Реализация этой инициативы станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране.

