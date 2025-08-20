Проект о бесплатном двухразовом питании школьников внесен в ГД

Фото: depositphotos/VladimirNenezic

В Госдуму внесен законопроект о бесплатном двухразовом питании для российских школьников. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампредседателя комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Как напомнил парламентарий, в России обучаются более 18 миллионов школьников. При этом многие из них имеют хронические заболевания.

"Одна из причин – отсутствие регулярного трехразового питания. Наш законопроект – это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация этой инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране", – подчеркнул Гусев.

Сейчас бесплатно питаться в школах один раз в день могут ученики с 1-го по 4-й классы, а также дети из многодетных семей, сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в стране предложили ввести так называемый ежегодный первосентябрьский капитал, сообщает News.ru. Как пояснил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в рамках данной инициативы предполагается выделение суммы в размере федерального прожиточного минимума.

"Мы с коллегами из разных фракций подготовили инициативу, предлагающую накануне учебного года ежегодную выплату в размере федерального прожиточного минимума для семей, где есть дети школьного возраста от 6 до 18 лет или учащиеся с ограниченными возможностями до 23 лет", – сказал Нилов.

Ранее в России также предложили сделать бесплатными парковки возле школ 1 сентября. С соответствующим предложением к министру транспорта Андрею Никитину обратились парламентарии.

По их мнению, это станет важной мерой поддержки семей с детьми. Сейчас правила предоставления бесплатной парковки различаются в зависимости от региона.

