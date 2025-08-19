Львова-Белова: с 1 сентября в школах сократят количество контрольных работ

Фото: depositphotos/uatp12

С 1 сентября в школах России сократится количество контрольных работ и появятся новые учебные курсы, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Согласно нововведениям, контрольные и проверочные работы будут занимать не более 10% учебного времени по каждому предмету. В пилотном режиме в некоторых учреждениях появится оценка за поведение, а ученики 5–7-х классов вместо обществознания станут изучать курс "История нашего края".

Омбудсмен добавила, что в новом учебном году у родителей появится право присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ, чтобы следить за соблюдением условий для выпускников. Также в школах обновится порядок оказания медпомощи. В учреждениях появится должность специализированной медсестры, а медпункты оснастят по действующим стандартам.

Ранее Минпросвещения России опубликовало график каникул. Ведомство рекомендовало его соблюдать школам с системой обучения по четвертям.

Каникулы должны проводиться с 25 октября по 2 ноября, учитывая праздничные дни 3 и 4 ноября, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля и с 27 мая по 31 августа следующего года.