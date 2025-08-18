Около 1,5 млн первоклассников пойдут в российские школы 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 1,5 миллиона первоклассников начнут обучение в российских школах с 1 сентября 2025 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В общей сложности к учебе в 40 тысячах школ по всей стране вернутся свыше 18 миллионов ребят.

"В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", – цитирует вице-премьера телеграм-канал правительства РФ.

Чернышенко также обратил внимание, что при подготовке к новому учебному году в России необходимо сделать акцент на вопросах безопасности.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин потребовал завершить в срок все мероприятия по подготовке учебной инфраструктуры к 1 сентября. Он указал, что дети и студенты должны прийти в комфортные современные школы и учебные заведения.

Тем временем Минпросвещения России разработало расписание уроков для 1–11-х классов при организации обучения в новом учебном году для оптимизации нагрузки на детей. Каждое учебное заведение сможет адаптировать его под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов страны.