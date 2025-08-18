18 августа, 10:34Общество
Мишустин поручил завершить подготовку учебной инфраструктуры в срок
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал завершить в срок все мероприятия по подготовке учебной инфраструктуры к 1 сентября. Его слова приводятся на сайте кабмина после оперативного совещания с вице-премьерами.
"Все мероприятия надо завершить в срок, чтобы дети, студенты пришли в комфортные современные школы, учебные заведения и учились в профессионально организованных условиях. И чтобы все необходимое для наших педагогов было введено в срок", – отметил Мишустин.
Он напомнил, что до 1 сентября осталось совсем немного времени. Председатель правительства попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко взять данную ситуацию на личный контроль.
Ранее Минпросвещения совместно с Минпромторгом разработало новый ГОСТ на школьную форму. Она должна иметь безопасную фурнитуру без острых краев. Одежда должна точно соответствовать размерам и признакам типовых детских фигур, а также выполняться из воздухопроницаемых и гипоаллергенных материалов.
За последние 13 лет Москва передала для работы школ и детских садов в ТиНАО 119 зданий общей площадью 930 тысяч квадратных метров. После их получения в оперативное управление школы могут предоставлять объекты различным организациям, например, спортивным секциям или патриотическим клубам, а также оснащать их дополнительным оборудованием.
