Образовательные учреждения ТиНАО получили 119 зданий за 13 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За 13 лет столица передала для работы школ и детских садов в ТиНАО 119 зданий общей площадью 930 тысяч квадратных метров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что за 3,5 года этот показатель значительно вырос, потому что в период с 2012 по 2022 было передано 53 объекта общей площадью больше 445,3 тысячи квадратных метров, а с 2022 года – 66 зданий с площадью более 490 тысяч квадратных метров.

"Такая динамика позволяет районам Троицкого и Новомосковского административных округов развиваться опережающими темпами", – подчеркнул Ефимов.

После получения зданий в оперативное управление, школы могут предоставлять их различным организациям, например, спортивным секциям или патриотическим клубам, а также оснащать их дополнительным оборудованием

"В целом за 13 лет город передал в оперативное управление учреждениям образования в ТиНАО новые здания для детских садов и учебных корпусов, которые были построены девелоперами вблизи новых жилых районов, а также по Адресной инвестиционной программе за бюджетные средства", – рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества.

Учреждениям системы образования в Троицком административном округе с 2012 было передано 24 здания, в Новомосковском – 95 объектов, добавила Соловьева.

Ранее стало известно, что в ТиНАО началось строительство канализационно-насосной станции "Красное", производительность которой составит 1 тысячу кубометров в сутки. Проект даст возможность увеличить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

