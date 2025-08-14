Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В ТиНАО началось строительство канализационно-насосной станции "Красное", производительность которой составит 1 тысячу кубометров в сутки. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации", – приводит слова вице-мэра пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Проект даст возможность увеличить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

Специалисты КГХ планируют установить три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью и современную систему газоочистки. Также будут построены отводящие напорные трубопроводы общей протяженностью почти 2,5 километра и оборудованы специальные дробилки для защиты насосного оборудования от засорения.

После завершения строительства канализационно-насосной станции устаревшие одноименные очистные сооружения выведут из эксплуатации.

"При строительстве станции будем использовать отечественные материалы и оборудование, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе Сокольники специалисты завершили модернизацию 2,3 километра газопроводов низкого давления. Реконструкция затронула улицы Егерскую, Стромынку, Охотничью и Большую Остроумовскую. Специалисты применили сразу три способа прокладки – открытый, бурошнековое бурение и горизонтально направленное бурение. При этом каждый метод был адаптирован согласно особенностям участка работ.