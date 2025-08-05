Свыше 2 км газопроводов низкого давления модернизированы на востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали более 2,3 километра газопроводов низкого давления в столичном районе Сокольники. Современные конструкции появились на улицах Егерской, Стромынке, Охотничьей и Большой Остроумовской, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В процессе обновления участков сотрудники АО "Мосгаз" применили три способа прокладки: открытый, бурошнековое бурение и горизонтально направленное бурение. Выбор метода осуществлялся с учетом специфики застройки и геологических характеристик на различных участках.

Отмечается, что для прокладки газопровода открытым способом необходимо провести раскопку грунта и уложить трубы в траншеи. В случае, когда доступ к трассе затруднен, применяются технологии бестраншейной прокладки, в которые входит и бурошнековое бурение.

Тогда специалисты при помощи вращающегося шнека создают подземный канал. Грунт выталкивается наружу, а в образовавшееся отверстие укладывается труба. Данный метод особенно эффективен на коротких участках с плотным грунтом.

Горизонтально направленное бурение представляет собой высокоточное бестраншейное бурение с дистанционным управлением. Благодаря ему мастера могут проложить трубопроводы под дорогами, зелеными зонами или другими препятствиями. Способ зачастую используется в районах с плотной застройкой, в результате чего получается снизить воздействие на инфраструктуру.

Обновленные сети рассчитаны на эксплуатацию в течение более чем 40 лет. Они поставляют газ предприятиям коммунально-бытового назначения и обеспечивают подачу газа в жилые дома в районе Сокольники, который ограничен улицами Егерской, Стромынкой и 1–4-м Полевыми переулками.

На фасадах зданий были размещены шаровые краны, изготовленные в России. При необходимости они обеспечивают надежное перекрытие подачи газа на вводах в строениях и соответствуют современным стандартам безопасности. Более того, они оснащены антивандальной защитой и выполнены из материалов, устойчивых к коррозии.

Ранее сообщалось, что в текущем году системы газоснабжения обновят в 467 домах в рамках столичной программы капитального ремонта. Работы уже завершены как минимум на 301 объекте.

Во время ремонта специалисты устанавливают гибкую подводку из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой – это позволяет исключить ЧП при появлении блуждающих токов, а также защищает от внешнего влияния.

