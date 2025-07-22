Системы газоснабжения обновят в 467 домах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Системы газоснабжения в текущем году обновят в 467 домах в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома – фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. За время реализации программы выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 2 343 многоквартирных домах", – отметил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

Вице-мэр указал, что работы по ремонту газового оборудования уже завершены на 301 объекте из 467. Проводить его своевременное обновление – крайне важно для безопасного и бесперебойного газоснабжения.

Для этого применяются современные технологии, включая шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия – они перекроют газ в случае неисправности оборудования или температурного воздействия.

Кроме того, специалисты устанавливают гибкую подводку из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой – это позволяет исключить ЧП при появлении блуждающих токов, а также защищает от внешнего влияния.

В КГХ напомнили, что газовые стояки являются общедомовым имуществом, поэтому владельцы квартир обязаны своевременно пускать специалистов газового хозяйства к местам проведения работ. По действующим нормативам срок службы газопровода внутри дома составляет 30 лет, а затем требуется его замена.

Ранее на северо-востоке Москвы начали постройку нового газорегуляторного пункта "Опытное Поле – 2". Пункт станет важным звеном для обеспечения газом районов Отрадное, Марфино и Алтуфьевского и сможет пропускать 70 тысяч кубометров в час, что позволит увеличить количество подключений.

