Реконструкция газорегуляторного пункта "Победа труда" выполнена на 50%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

В столице продолжается модернизация газорегуляторных пунктов. Сейчас работы ведутся на пункте "Победа труда", где они выполнены на 50%, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Победа труда" отвечает за газоснабжение коммунально-бытовых объектов и жилых домов в районах Митино, Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, а также в части территории городского округа Красногорск.

К настоящему моменту сотрудники комплекса городского хозяйства проложили часть новых подводящих газопроводов и возвели здание газораспределительного пункта. Они также приступили к монтажу современного оборудования и внедрению автоматизированных систем управления и безопасности.

Ожидается, что после завершения работ пропускная способность пункта увеличится до 200 тысяч кубометров газа в час. Это откроет возможность подключения множества новых потребителей.

В рамках проекта применяются самые современные технологии, включая цифровые системы мониторинга и управления. Они позволяют круглосуточно отслеживать состояние объекта из центрального диспетчерского пункта АО "Мосгаз". Это дает возможность оперативно реагировать на любые отклонения в работе оборудования.

Ранее на юге столицы началось обновление ГРП "Чертаново кв. 6–2". Пункт обеспечивает газоснабжение районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное. Решение провести модернизацию приняли из-за длительной работы газового оборудования.

В рамках работ специалисты заменят его на современный ГРП шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из отечественных компонентов. Он надежный и тихий, что соответствует нормам безопасности.