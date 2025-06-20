Новый газорегуляторный пункт появится на северо-востоке Москвы

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Возведение нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Опытное Поле-2" стартовало на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

В городе проводится работа по обновлению ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Также строятся новые объекты для обеспечения бесперебойного газоснабжения домов и предприятий, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Опытное Поле-2" станет важным звеном для обеспечения газом районов Отрадное, Марфино и Алтуфьевский. ГРП сможет пропускать 70 тысяч кубометров в час, что позволит увеличить количество подключений.

Новый пункт изготовили из российских комплектующих на производстве АО "Мосгаз". Оборудование надежное и тихое, что соответствует требованиям безопасности.

Все московские ГРП в обязательном порядке оснащаются запорными устройствами, параметры которых контролируют специалисты из центральной диспетчерской. Это дает возможность в режиме реального времени управлять газовой техникой.

Ранее на юге столицы началось обновление ГРП "Чертаново кв. 6–2". Пункт обеспечивает газоснабжение районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное. Решение провести модернизацию приняли из-за длительной работы газового оборудования, отметил Бирюков.