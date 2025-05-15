Новый газорегуляторный пункт построят на севере Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы возводят новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Лазаревский" на севере города. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий", – отметил вице-мэр.

По словам заммэра, "Лазаревский" будет ключевым объектом обеспечения газом жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий Куркина и Молжаниновского районов, а также городского округа Химки.

Пропускная способность нового пункта составит 45 тысяч кубических метров в час, благодаря чему удастся увеличить количество подключений. "Лазаревский" изготовлен из отечественных составляющих на производстве АО "Мосгаз". У оборудования имеются высокая степень надежности и пониженные шумовые характеристики.

Специалисты оборудуют все газорегуляторные пункты запорными устройства. Их параметры постоянно находятся на контроле. Как добавил Бирюков, модернизация и строительство новых пунктов призвано обеспечить качественное газоснабжение.

Всего в этом году в Москве построят и отремонтируют около 157 километров газопроводов. При обновлении газопроводов используются бестраншейные технологии, которые хорошо подходят для плотной застройки города. Данный метод позволяет минимизировать разрытия и избежать повреждения коммуникаций.

