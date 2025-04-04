В Хамовниках реконструировали газопроводы среднего и низкого давления

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Работы по обновлению газопроводов среднего и низкого давления завершились в столичном районе Хамовники, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Реконструкцию провели специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) в историческом центре города, между 1-м и 2-м переулками Тружеников, а также между 6-м и 7-м Ростовскими переулками. В процессе были использованы современные бестраншейные технологии.

В ходе мероприятий мастера заменили стальные газопроводы на современные полиэтиленовые. Эти материалы характеризуются повышенной прочностью и устойчивостью к температурным колебаниям и коррозии, что существенно увеличивает срок их эксплуатации.

Гендиректор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев добавил, что сотрудники завершили модернизацию газопроводов общей протяженностью 1 960 метров. Причем работы проводились с учетом особенностей плотной городской застройки, в соответствии со всеми стандартами и с использованием отечественных материалов.

"Газопроводы низкого давления обеспечивают газоснабжение жилого сектора Хамовников, а среднего давления – общегородской газораспределительный пункт", – отметил он.

Одним из ключевых методов, используемых в работе, стало бурошнековое бурение, которое основывается на современных бестраншейных технологиях. Среди его преимуществ выделяются минимальное разрытие, безопасность, результативность, а также экономия ресурсов.

Процесс бурения производится под землей, что позволяет избежать повреждений дорожного покрытия и другой инфраструктуры, а также снижает временные неудобства для жителей города. Кроме того, сокращается потребность в использовании большого количества строительной техники и материалов, что особенно актуально в условиях плотной городской застройки.

Ожидается, что новые газопроводы прослужат более 40 лет. Они будут подключены к сети Москвы после завершения отопительного сезона.

Ранее в Юго-Западном административном округе столицы стартовали работы по прокладыванию газопровода высокого давления. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского и обеспечит растущие потребности Москвы, повысив пропускную способность городской сети.

Газопровод будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах, а также предприятия энергетики и ЖКХ.