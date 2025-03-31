Строительство газопровода высокого давления началось на юго-западе Москвы

Фото: mos-gaz.ru

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали прокладывать газопровод высокого давления в Юго-Западном административном округе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Новый газопровод протяженностью около 3,5 километра пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского и обеспечит растущие потребности Москвы, повысив пропускную способность городской сети. Газопровод будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах, а также предприятия энергетики и ЖКХ.

Работы ведутся открытой прокладкой и современным бестраншейным способом – микротоннелированием, которое позволяет прокладывать газопровод, не проводя масштабные земляные работы. Благодаря этому минимизируются неудобства для местных жителей и снижается воздействие на экологию.

Специалисты применяют современные технологии, обеспечивая надежность и безопасность газоснабжения, отметил гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. Закрытые переходы были разделены на 14 участков, чтобы не нарушать ритм жизни мегаполиса с учетом плотной застройки и обилия подземных коммуникаций.

"Новый газопровод будет интегрирован в автоматизированную систему диспетчерского управления АО "Мосгаз", что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и при последующей реконструкции отключать нужные нам участки газопровода за полторы минуты", – добавил Гасангаджиев.

Отмечается, что во время микротоннелирования грунт копает проходческая машина, поступательное движение которой обеспечивает мощная домкратная станция. Она установлена в шахте на той глубине, на которой идет прокладка. Таким образом, сооружение тоннелей проходит без промежуточных шахт, что сильно ускоряет процесс работ.

Завершение строительства запланировано на второй квартал 2026 года. Новый газопровод рассчитан на срок службы более 40 лет.

Ранее две нитки газопровода были построены под Москвой-рекой в СЗАО в рамках реконструкции Щукинского дюкера. С 2018 года в городе проводится масштабная реконструкция 12 дюкеров, работающих под высоким и средним давлением.

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили свыше 4 тысяч сварных соединений на газопроводах столицы с начала 2025 года. Из этого числа около 2,6 тысячи соединений из стали были исследованы с помощью рентгеновского метода.