В Москве обновят 28 километров коллекторов в этом году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице планируют обновить 28 километров коллекторов в этом году, рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводит портал мэра правительства Москвы.

"Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году завершим работы в 10 коллекторах общей протяженностью около 28 километров", – уточнил он.

Обновлению подлежат коллекторы "Теплый Стан" и "Лужники", а также комплекс "Ярцевский". Там приведут в порядок гидроизоляцию, строительные конструкции, пожарную сигнализацию, а также произведут замену технологических и кабельных металлоконструкций. При этом работы пройдут без нарушения ландшафта.

Бирюков обратил внимание, что протяженность всей коллекторной системы составляет 819 километров. У нее нет аналогов в России и мире, подчеркнул он.

Также в этом году в столице будут обновлены свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов. Специалисты при проведении работ будут использовать материалы и оборудование только от российских производителей. Рабочие сначала демонтируют старые конструкции на оголовках шахт, очистят бетон и восстановят гидроизоляцию, а при необходимости заменят вентиляторы. После этого они проведут облицовку вентшахты гранитом.