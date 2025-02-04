Более 300 вентиляционных шахт коллекторов будут обновлены в Москве в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2025 году в столице будут обновлены свыше 300 вентиляционных шахт коллекторов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений", – сказал он.

Специалисты при проведении работ будут использовать материалы и оборудование только от российских производителей, добавил заммэра. Рабочие сначала демонтируют старые конструкции на оголовках шахт, очистят бетон и восстановят гидроизоляцию, а при необходимости заменят вентиляторы. После этого они проведут облицовку вентшахты гранитом.

Общая протяженность коллекторов в столице составляет свыше 815 километров, а общее число вентиляционных шахт – больше 13 тысяч. Модернизация вентшахт идет в Москве с 2011 года. В 2024 году были обновлены порядка 400 объектов. Наземные части коммуникационных коллекторов обеспечивают в них приток воздуха, необходимого для бесперебойной работы подземных инженерных сооружений.

