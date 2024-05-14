Модернизацию комплекса коммуникационных коллекторов провели в двух районах Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Модернизация комплекса коммуникационных коллекторов "Ленинский-131" завершена в столичных районах Обручевском и Тропарево-Никулино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят силовые кабели, линии связи и трубопроводы отопления и водоснабжения, уделяется особое внимание. Обновление комплекса коллекторов "Ленинский-131" позволило продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить надежное снабжение жителей энергоресурсами, подчеркнул заммэра.

Указывается, что работы были проведены в несколько этапов. Сначала специалисты восстановили несущую способность строительных конструкций и заменили технологические металлоконструкции. В результате в порядок приведены 67 ребер плит перекрытий коллекторов и свыше 20 километров гидроизоляции межпанельных швов.

Далее рабочие заменили 260 тонн старых кабельных металлоконструкций на новые со специальной антикоррозийной защитой. В ходе последнего этапа специалисты обновили системы водоудаления и вентиляции.

Ранее сообщалось, что столичные службы в этом году обновят 385 вентиляционных шахт коллекторов. Как рассказал Бирюков, рабочие заменят старые оголовки на металлические решетки и выполнят облицовку сооружений гранитом.

