Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве в 2024 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве обновили порядка 400 вентиляционных шахт коллекторов в этом году, сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства столицы в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал главной задачей работ органично вписать такие сооружения в городской ландшафт. Поэтому вместо старых "домиков" появились модернизированные решетки, уточнил вице-мэр. При проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства.

Вентиляционные шахты – это наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха, необходимого для бесперебойной работы подземных инженерных сооружений.

Обновление вентшахт проводится в городе с 2011 года, когда начались масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств. В рамках работ специалисты демонтируют устаревшие металлические конструкции на оголовках шахт, очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию. Затем проводится замена вентиляторов, а на заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом.

Ранее в Москве модернизировали комплекс коммуникационных коллекторов "Ленинский-131" в районах Обручевском и Тропарево-Никулино. Это позволило продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить снабжение жителей энергоресурсами. Работы провели в несколько этапов.