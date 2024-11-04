Крупный участок газопровода низкого давления заменят в Текстильщиках

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали проводить работы по реконструкции газопроводов низкого давления в районе Текстильщики. Здесь заменят более 1,8 километра устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые, устойчивые к перепадам температур и коррозии, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Переключение на новую сеть проведут на фасадах домов. Специалисты установят антивандальные шаровые краны, благодаря чему можно будет оперативно контролировать подачу газа.

Из-за плотной застройки потребуется применить открытые и закрытые методы работы. Прокладывать новые трубы будут при помощи современных технологий.

Кроме того, работы предусматривают минимальное пересечение новых труб с существующими коммуникациями. Новые инженерные сети прослужат более 40 лет. Завершить работы планируется до конца года.

Ранее в Москве с начала года специалисты обновили 305 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года. Главная задача программы – заменить сооружения так, чтобы они органично вписывались в городской ландшафт. По планам на 2024 год обновление состоится на 385 объектах.

