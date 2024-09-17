Более 300 вентшахт модернизировали в Москве в этом году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве с начала года специалисты комплекса городского хозяйства обновили 305 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года. Главная задача программы – заменить сооружения так, чтобы они органично вписывались в городской ландшафт. По планам на 2024 год обновление состоится на 385 объектах, подчеркнул заммэра.

Специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках шахт, очищают поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию. При необходимости меняют вентиляторы. На заключительном этапе сооружения облицовывают гранитом. Это пожаростойкий материал, который легко обрабатывать.

Облицовка шахт выполняется при плюсовых температурах, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. Бирюков отметил, что используются материалы и оборудование российских производителей.

Общая протяженность коллекторов, внутри которых компактно уложены коммуникации, составляет более 816 километров, а число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что с начала 2024 года в Москве установили более пяти тысяч энергоэффективных светильников. Он заявил, что такой тип освещения позволяет экономить до 30% электроэнергии. Несмотря на то, что с 2011 года количество осветительных приборов в столице возросло более чем в два раза, энергопотребление не изменилось.