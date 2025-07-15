Реконструкция газопровода завершилась на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция участка газопровода завершилась в Северном административном округе (САО) Москвы. Работы затронули маршрут протяженностью более 350 метров от Хорошёвского шоссе, дома 27 до улицы Куусинена, дома 4, корпуса 1, передает портал мэра и правительства столицы.

В ходе модернизации специалисты заменили старые стальные трубы на современные полиэтиленовые аналоги отечественного производства диаметром 160 и 315 миллиметров. Такой материал устойчив к коррозии, химическим воздействиям и перепадам температур. Полиэтиленовые трубы легче в транспортировке и монтаже, а также могут эксплуатироваться более 40 лет.

Реконструкция велась с применением метода открытой прокладки и технологии бурошнекового бурения. Последняя позволяет снизить вмешательство в городскую среду, объемы земляных работ, а также сократить сроки строительства и уменьшить нагрузку на транспортную и пешеходную инфраструктуру.

Благодаря временным техническим решениям во время работ не прерывалась подача газа для потребителей. Обновленный участок магистрали ввели в эксплуатацию. Реконструкция газопровода стартовала в ноябре 2024 года и закончилась в установленные сроки.

Ранее в Москве завершилась щитовая проходка тоннеля для постройки Шелепихинского подводного газопровода. Он соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 метров. Большая часть трассы строится закрытым способом, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.