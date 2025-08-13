В России оптимизируют нагрузку на школьников

Фото: depositphotos/oksun70

Минпросвещения России разработало расписание уроков для 1–11-х классов при организации обучения в новом учебном году для оптимизации нагрузки на детей, сообщила пресс-служба ведомства.

Модель расписания каждое учебное заведение сможет адаптировать под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов страны, уточнили в Минпросвещения.

С учетом пяти и шестидневной недель были разработаны пять вариантов расписания для 1–4-х классов, шесть – для 5–9-х классов и 19 вариантов – для 10–11-х классов. Они включают в себя примеры распределения учебных курсов и курсов неурочной деятельности.

"Для учеников 1–11-х классов в каждом из вариантов первым уроком предусмотрено проведение занятий из цикла "Разговоры о важном". Кроме того, по четвергам школы должны первым уроком организовывать занятия профориентационного курса "Россия – мои горизонты" для учащихся 6–11-х классов", – добавили в ведомстве.

В свою очередь, Госдума намерена подготовить предложения по изменению подходов к домашнему заданию. Спикер ГД Вячеслав Володин заметил, что эта тема вызвала оживленную дискуссию. Проблема, по его мнению, актуальная, поскольку многие граждане считают нагрузку на школьников избыточной.

Также большинство парламентариев высказались, что ученики перегружены домашним заданием из-за 8–10 часов учебы. Для решения проблемы Володин призвал сконцентрироваться на мнении родителей, учителей и экспертов.