В ГД призвали поощрять учителей за отказ от традиционных домашних заданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России могут начать доплачивать учителям, которые заменили традиционные домашние задания инновационными методиками. Соответствующее предложение главе Минпросвещения Сергею Кравцову направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Чернышов предложил рассмотреть возможность поэтапного отказа от обязательных домашних заданий большого объема. Предполагается, что их можно будет заменить проектной деятельностью, системами формирующего оценивания и индивидуальными треками развития, которые помогут исключить повторение классного материала.

Главным условием стимулирования педагогов должно стать требование к подтверждению результативности предлагаемых методик. Сделать это можно будет, по инициативе вице-спикера ГД, через контроль успеваемости, отслеживание изменений в мотивации учеников и независимые экспертные оценки.

Данные предложения поспособствуют снизить нагрузку на школьников и при этом сохранить качество их образования, поскольку уменьшение количества "рутинных" заданий освободит время учеников для развития мышления и креативности.

"Система стимулирующих выплат станет катализатором педагогических инноваций, что в перспективе создаст сбалансированную образовательную среду, где знания усваиваются осознанно, а учебный процесс соответствует возможностям и потребностям нового поколения", – уточняется в документе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента планирует разработать предложения по изменению подходов к домашнему заданию. По его словам, данная тема вызвала оживленную дискуссию. Проблема актуальна, ведь многие россияне считают, что нагрузка на школьников избыточна, поэтому ее необходимо снизить, подчеркнул спикер ГД.