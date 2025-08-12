ГД разработает идеи по изменению подходов к домашнему заданию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума планирует разработать предложения по изменению подходов к домашнему заданию, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Спикер ГД обратил внимание, что данная тема вызвала оживленную дискуссию. Проблема, по словам председателя Думы, актуальна, ведь многие россияне считают, что нагрузка на школьников избыточна, поэтому ее необходимо снизить.

Володин уточнил, что ознакомился с различными мнениями. Многие из них касаются исключения использования искусственного интеллекта и программ, а также поиска готовых ответов в интернете.

Другие затрагивают необходимость сохранения домашнего задания, которое поможет закрепить пройденный в школе материал. Кроме того, россияне предложили развивать навыки творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа у обучающихся.

При этом большинство парламентариев считают, что ученики перегружены домашним заданием из-за 8–10 часов учебы. Володин призвал концентрироваться на мнении родителей, педагогов и экспертов при выработке решения проблемы.

Комментируя тему, депутат Олег Смолин рассказал, что нагрузку на школьников необходимо снижать. Однако полностью отменить домашние задания, по его мнению, было бы неправильно, поскольку они учат детей самостоятельной работе, а также дополняют уроки.