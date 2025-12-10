Форма поиска по сайту

10 декабря, 16:50

Американец выловил меч-рыбу весом 141 кг

Фото: x.com/The Daily Pilot

В Калифорнии 27-летний житель города Коста-Меса Деян Йованович поймал меч-рыбу весом 141 килограмм недалеко от своего дома. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Los Angeles Times.

По данным СМИ, американец отправился на рыбалку с друзьями всего в 10 километрах от берега. Вылов крупной рыбы длился около 45 минут. По словам мужчины, в какой-то момент нагрузка была такой сильной, что у него чуть не остановилось кровообращение в ногах.

Пойманная меч-рыба имела длину более трех метров. После возвращения в порт с уловом фотографировались местные жители.

Как отметили журналисты, разделка добычи заняла целый день, а для ее хранения понадобилось шесть холодильников. Йованович и его друзья раздали мясо родственникам и коллегам – всего угостили около 70 человек. Как уточнил рыбак, этот улов был одним из лучших в его жизни.

Ранее в Великобритании продали на аукционе за 2 тысячи фунтов стерлингов (почти 210 тысяч рублей) атлантического тунца весом 210 килограммов. Рыбу поймали у берега британского графства Девон на обычную удочку с леской. Выловленный тунец стал самым крупным из тех, что ловили в стране в течение года.

