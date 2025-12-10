DR: донор с приводящей к раку мутацией стал отцом 197 детей в Европе

Фото: 123RF.com/gorodenkoff

Донор биоматериала, оказавшийся носителем мутации, приводящей к раку, стал отцом как минимум 197 детей в нескольких странах Европы. Об этом сообщается в расследовании журналистской сети Европейского вещательного союза. Подробности истории опубликовало датское радио (DR).

Утверждается, что неназванный студент под псевдонимом Кьельд в 2005 году стал донором в Европейском банке спермы. Позже в 10–19% сперматозоидов мужчины выявили мутацию в гене TP53, который должен подавлять образование злокачественных опухолей.

Сам донор считается здоровым, но при передаче его биоматериала потомкам есть серьезный риск возникновения онкологических заболеваний в детстве, включая лейкемию, опухоль мозга и рак костной ткани.

Генетический дефект обнаружили лишь в 2023 году, после чего биоматериал мужчины прекратили использовать. В период с 2006 по 2022 год сперму Кьельда получили 67 клиник в 14 странах, включая Данию, Испанию, Бельгию, Германию и Исландию.

Также биоматериал направлялся в Польшу, Албанию, Ирландию, Сербию и Косово, но там беременностей не зафиксировано. Пока нет подробностей от представителей Грузии, Кипра, Северной Македонии и Венгрии, но в Греции отказались раскрыть информацию.



По данным журналистов, от Кьельда в одной только Бельгии у 38 женщин родились 53 ребенка. При этом в стране действует ограничение в виде не более 6 женщин на одного донора. В результате, уточнили в СМИ, некоторые дети унаследовали мутацию и заболели, также есть и смертельные случаи рака.

Ранее стало известно, что подмену двух новорожденных в роддоме Норвегии удалось обнаружить спустя 50 лет. Уточнялось, что все произошло в 1965 году, однако узнать об этом удалось только в 2021-м после ДНК-тестов. При этом оказалось, что государство знало о подмене, но скрыло правду.