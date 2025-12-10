Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 16:32

В мире
Главная / Новости /

DR: донор с приводящей к раку мутацией стал отцом 197 детей в Европе

Донор с приводящей к раку мутацией стал отцом 197 детей в Европе

Фото: 123RF.com/gorodenkoff

Донор биоматериала, оказавшийся носителем мутации, приводящей к раку, стал отцом как минимум 197 детей в нескольких странах Европы. Об этом сообщается в расследовании журналистской сети Европейского вещательного союза. Подробности истории опубликовало датское радио (DR).

Утверждается, что неназванный студент под псевдонимом Кьельд в 2005 году стал донором в Европейском банке спермы. Позже в 10–19% сперматозоидов мужчины выявили мутацию в гене TP53, который должен подавлять образование злокачественных опухолей.

Сам донор считается здоровым, но при передаче его биоматериала потомкам есть серьезный риск возникновения онкологических заболеваний в детстве, включая лейкемию, опухоль мозга и рак костной ткани.

Генетический дефект обнаружили лишь в 2023 году, после чего биоматериал мужчины прекратили использовать. В период с 2006 по 2022 год сперму Кьельда получили 67 клиник в 14 странах, включая Данию, Испанию, Бельгию, Германию и Исландию.

Также биоматериал направлялся в Польшу, Албанию, Ирландию, Сербию и Косово, но там беременностей не зафиксировано. Пока нет подробностей от представителей Грузии, Кипра, Северной Македонии и Венгрии, но в Греции отказались раскрыть информацию.

По данным журналистов, от Кьельда в одной только Бельгии у 38 женщин родились 53 ребенка. При этом в стране действует ограничение в виде не более 6 женщин на одного донора. В результате, уточнили в СМИ, некоторые дети унаследовали мутацию и заболели, также есть и смертельные случаи рака.

Ранее стало известно, что подмену двух новорожденных в роддоме Норвегии удалось обнаружить спустя 50 лет. Уточнялось, что все произошло в 1965 году, однако узнать об этом удалось только в 2021-м после ДНК-тестов. При этом оказалось, что государство знало о подмене, но скрыло правду.

Читайте также


за рубежом

Главное

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика