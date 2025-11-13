Анализ ДНК Гитлера показал нарушающий развитие половых органов синдром

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

У нацистского лидера Адольфа Гитлера могло быть редкое генетическое заболевание, совмещающее задержку полового созревания и нарушение обоняния, рассказали британские исследователи из Университета Бата в документальном фильме "ДНК Гитлера: План диктатора".

Ученые использовали для исследовательской базы фрагмент ткани с дивана фюрера, на котором осталась его кровь после самоубийства. Кусок обивки отрезал и сохранил американский полковник Розуэлл Розенгрен. Предположительно, у Гитлера мог быть синдром Каллмана.

Профессор медицины Йорма Топпари из Университета Турку в Финляндии объяснил, что 10% людей с этим типом мутации могут иметь маленький пенис, однако гораздо чаще яички не опускаются к мошонке.

В качестве ведущего генетика в исследовании выступила профессор Тури Кинг, пишет The Times. Она отметила, что генетика "никоим образом" не может оправдать того, что Гитлер сделал. Кроме того, и само исследование, и опубликованные результаты могут вызвать споры.

Доктор и историк из Потсдамского университета Алекс Кей также рассказал, что никто не мог объяснить, почему Гитлер чувствовал себя некомфортно рядом с женщинами или почему, возможно, никогда не вступал с ними в интимные отношения. Кроме того, ученые развенчали миф о том, что фюрер был евреем, отмечает Daily Mail.

Результаты анализа ДНК также отправили ученым из Орхусского университета в Дании, чтобы оценить его генетическую предрасположенность к психическим и неврологическим заболеваниям. Установлено, что у Гитлера был повышен риск развития СДВГ, а также он входил в 1% людей с высоким риском развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении.

Авторы фильма и ученые подчеркивают, что итоги исследования не должны быть поводом для стигматизации людей с похожими заболеваниями. Геном действительно сыграл роль в формировании личности Гитлера, но это был лишь фон, на котором сложилось множество других факторов, например насилия в детстве и травма Первой мировой войны.

Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева показала главный артефакт архива Федеральной службы безопасности – фрагмент челюсти Гитлера. Она рассказала, что именно это считают основным доказательством того, что фюрер именно покончил с собой.

Фрагменты челюсти Гитлера хранятся в табачной коробке "Гвардейские" в архиве ФСБ. Всего сохранилось четыре образца, наиболее крупный из которых – мост верхней челюсти с девятью зубами.

