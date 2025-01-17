Отрывки из дневника возможной британской любовницы Гитлера появились в Сети

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Британское издание Daily Mail провело журналистское расследование и по его результатам опубликовало выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера.

СМИ утверждает, что эти записи никогда раньше не публиковались, также были приняты все меры для подтверждения их подлинности. С этой целью их изучили эксперты по почерку, чернилам и бумаге.

"Я уверен, что они подлинные", – цитирует издание историка и биографа Дэвида Прайс-Джонса.

Дневник Митфорд охватывает период с 1935 по 1939 год и содержит хронику 139 встреч с Гитлером. Записи свидетельствуют об их близких отношениях, а также показывают, что женщина могла вести активную половую жизнь, налаживая связи с ведущими нацистами в Германии, пишет СМИ.

Как указано в статье, тогда фюрер был старше ее на 25 лет.

Детали встречи с Гитлером Митфорд писала красными чернилами. Описывая первую встречу в феврале 1935 года, она указала, что это был "самый замечательный день в ее жизни". Последняя запись в дневнике датирована 3 сентября 1939 года. После новости о том, что Англия и Германия будут воевать, женщина пришла в мюнхенский парк "Английский сад", где совершила попытку самоубийства, но выжила. Затем она вернулась в Великобританию, где скончалась в 1948 году в возрасте 33 лет.

Ранее ФСБ России рассекретила архивные материалы касательно обстоятельств покушения на Гитлера. Оно произошло 20 июля 1944 года в его ставке "Вольфсшанце" в районе Растенбурга. Покушение было спланировано высокопоставленными офицерами вермахта в рамках заговора "Операция "Валькирия", которые планировали убить фюрера и свергнуть нацистское правительство.