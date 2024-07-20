ФСБ рассекретила новые архивные материалы о покушении на Гитлера

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Федеральная служба безопасности РФ рассекретила новые архивные материалы касательно обстоятельств покушения на главу нацистской Германии Адольфа Гитлера, которое было совершено 80 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Речь идет о показаниях бывшего начальника личной охраны Гитлера группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. Свои показания они давали органам госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны.

Так, самое известное покушение на Гитлера произошло 20 июля 1944 года в его ставке "Вольфсшанце" в районе Растенбурга. Покушение было спланировано прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта в рамках заговора "Операция "Валькирия". Как считали заговорщики, Гилер дилетантски вмешивался в дела военных и вел Германию к неизбежному краху.

Они планировали убить Гитлера и свергнуть нацистское правительство. Взрыв бомбы в "Вольфсшанце" произошел во время совещания главы нацистской Германии с военными, однако в результате случившегося Гитлер лишь получил травмы. После этого большинство участников заговора казнили, а их родственников репрессировали.

По словам Раттенхубера, после взрыва Гитлер получил нервный шок, который выражался в постоянном дрожании рук.

Гамота подчеркнул, что появление оппозиционнеров в нацистской Германии произошло по причине тяжелой ситуации, в которую угодила страна благодаря Гитлеру: провал плана "молниеносной войны против СССР", критическое положение сил на восточном фронте, выход из войны Италии, поражение Третьего рейха на юге и прочие причины.

Ранее ФСБ впервые обнародовала показания взятого в плен немецкого генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа, рассказавшего, что преступления вермахта на оккупированных территориях СССР носили централизованный характер.

Кроме того, ведомство также опубликовало рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в отношении немцев в оккупированном в 1945 году Берлине.