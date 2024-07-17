ФСБ опубликовала показания генерала вермахта о преступлениях на территории СССР

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ФСБ впервые обнародовала показания взятого в плен немецкого генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа, рассказавшего, что преступления вермахта на оккупированных территориях СССР носили централизованный характер. Архивный документ был опубликован на сайте ведомства к 80-летию начала крупнейшей стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии – операции "Багратион".

Во время допроса Эрдмансдорф назвал большим преступлением агрессию гитлеровской Германии против СССР. Он заявил, что, во-первых, действовавшее тогда немецкое правительство нарушило договор с Советским Союзом о ненападении, а во-вторых, власти Германии обманули собственный народ и мировую общественность о якобы готовящемся нападении со стороны СССР.

При этом подготовку к нападению гитлеровская Германия вела продолжительное время и тайно концентрировала на границе с Советским Союзом многочисленные войска, добавил генерал-майор.

Он также назвал преступным сам метод ведения войны на всей территории СССР, в том числе в Белоруссии: зверское обращение с пленными, поголовное истребление еврейского населения, уничтожение городов и сел, отправку советских граждан на принудительные работы в Германию, вывоз ценностей и продовольствия и многое другое.

В ходе допроса генерал вермахта также сообщил, что лично отдавал приказы о сборе молодых граждан СССР для вывоза в Германию, о карательных акциях против мирного населения под предлогом активности партизан, об учете имущества на захваченных предприятиях для последующего вывоза в Германию.

Более подробно Эрдмансдорф рассказал, что после создания по приказу Гитлера Могилевского укрепрайона он получил еще один приказ от генерал-фельдмаршала Буша о строительстве в Могилеве крепости. Этот приказ предполагал уничтожение значительной части Могилева.

Для строительства укрепленного района немцы привлекали все трудоспособное население города и его окрестностей за малые порции еды. Нетрудоспособных же (стариков, детей и больных) отправляли на правый берег Днепра с территории, которую должна была занять Красная армия.

По словам Эрдмансдорфа, их не обеспечили едой и прочим необходимым. Они располагались около укрепрайона, в результате чего неизбежно попадали под огонь Красной армии во время ее наступления, а в случае отступления немцев – и под огонь их артиллерии.

Эрдмансдорф также сообщил, что отдавал приказ своим командирам расстреливать пленных комиссаров Красной армии и арестовывать коммунистов. В результате с 22 июня 1941 года по сентябрь 1941 года солдаты его полка расстреляли одного комиссара армии СССР и арестовали порядка 600 мирных советских граждан. Позже 20 человек из них были расстреляны якобы при попытке к бегству, а остальных передали полевой жандармерии и также расстреляли.

"С целью запугивания советских граждан по моему приказу проводились аресты, заключение в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию советских граждан. Я лично утвердил 120–125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены", – говорится в показаниях Эрдмансдорфа.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в отношении немцев в оккупированном в 1945 году Берлине.

Кроме того, к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма был обнародован комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов на полуострове в годы войны.