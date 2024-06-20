В РФ опубликованы документы об убийце, помилованном отцом фон дер Ляйен

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В РФ впервые разместили документы о преступлениях и оправдании серийного нацистского садиста-убийцы Эриха Густава Шарфеттера, которого приговорили к пожизненному заключению, однако потом помиловали. Документы опубликованы на портале История.рф.

В феврале 1980 года земельный суд города Штаде (ФРГ) приговорил Шарфеттера к 18 пожизненным заключениям за 18 убийств в концлагере на оккупированной территории СССР. Спустя 10 лет глава федеральной земли Нижняя Саксония, отец Урсулы фон дер Ляйен Эрнст Альбрехт помиловал преступника в связи с его преклонным возрастом и ухудшением здоровья. Освободился Шарфеттер в марте 1990-го года, а умер в 90 лет в 1998 году.

Шарфеттер в 1931 году вступил в гитлеровскую партию НСДАП, а в 1933 году – общие СС. В 1939 году его призвали в ваффен-СС, где ему предоставили военное и санитарное образование.

Преступник совершал расправы в концлагере в Эреде на оккупированной территории Эстонии в 1943–1944 годах. Согласно документам, он избивал женщин дубинками, стрелял в узников и убивал их киркой.

Также в 1943 году Шарфеттер прибыл в лагерь из-за вспышки тифа. Выявленных больных отправили на машинах в Вайвара, после чего он дезинфицировал некоторые помещения и проверил температуру у оставшихся заключенных. После обнаружения трех больных подсудимый вывел их к туалету. Одна из свидетельниц произошедшего слышала выстрелы и видела сани с телами, у которых были перерезаны горла.

Ранее управление ФСБ по Республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма рассекретило комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов на полуострове в годы войны.

Там есть сведения о преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове, а также о расследовании советскими органами безопасности нацистских правонарушений.

