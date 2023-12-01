Суд признал геноцидом действия нацистов в Калининградской области в годы ВОВ

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Калининградский областной суд признал геноцидом зверства нацистов на территории Восточной Пруссии (нынешняя Калининградская область) в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

"Заявление прокурора Калининградской области удовлетворить. Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии", – объявила судья Елена Чашина.

Соответствующее заявление было направлено прокуратурой области 13 октября. Всего дело состоит из 15 томов, часть из которых содержит государственную тайну.

Надзорное ведомство установило, что с 1941 по 1945 год в современных границах Калининградского региона немецко-фашистские захватчики и их пособники уничтожили более 114 тысяч советских граждан.

Здесь работали не меньше 56 специальных лагерей, где военнопленных и граждан СССР держали в нечеловеческих условиях, где их принуждали к непосильному труду, пытали, избивали и лишали пищи. Через лагеря прошли более 670 тысяч угнанных жителей СССР и военнопленных.



До этого в суд с аналогичным заявлением о факте геноцида обратилась прокуратура Курской области.

Такие же судебные решения были приняты в Новгородской и Псковской областях, Ростовской области и Крыму, Орловской области,Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Московской, Смоленской и Калужской областях.

Также суды признали геноцидом блокаду Ленинграда и события под Сталинградом. В сентябре 2023 года прокуратура ЛНР также попросила суд признать геноцидом действия нацистов на Луганщине в годы ВОВ.

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