Суд признал геноцидом массовые убийства жителей Брянской области в 1941–1943 годах

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Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей этого региона в 1941–1943 годах, сообщает РИА Новости.

Такое заявление в суд подал прокурор Брянской области Александр Войтович. Целью процесса было восстановление исторической справедливости в интересах государства и родственников мирных жителей и военнопленных.

Во время судебного процесса рассматривались факты преступлений в области в годы Великой Отечественной войны, архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного СКР по статье "Геноцид".

Суд заслушал показания бывших малолетних узниц концлагеря "Дулаг-142", в котором в годы войны находились до 80 тысяч заключенных, каждый второй из которых погиб. Пояснения суду также дали историки и краеведы, поисковики, участвовавшие в проведении поисковых работ в местах массовых захоронений военнопленных.

В закрытом режиме суд рассмотрел документы из архивов ФСБ, с которых еще не снят гриф секретности. Судебный процесс должен стать одним из ключевых мероприятий проекта "Без срока давности".

Ранее СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей во время оккупации 1942–1943 годов. Дело завели на основании архивных материалов управления ФСБ России.

Как пояснили в СК, были получены данные, что во время Великой Отечественной войны практически в каждом районе края в период оккупации производилось массовое уничтожение мирного населения.

До этого СК возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в 1942–1943 годах. Останки 266 человек были найдены в Миллеровском районе.