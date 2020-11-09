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Происшествия

20:38

СК возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в 1942–1943 годах

происшествия

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в период оккупации нацистами с 1942 по 1943 год. Об этом сообщает "Газета.ру".

Останки 266 человек были найдены в Миллеровском районе. Криминалисты зафиксировали у них признаки огнестрельных повреждений, что свидетельствует о насильственной смерти.

По данным регионального управления ФСБ России, на территории области действовали военнослужащие 6-й немецкой армии, приписанные к группе ГФП-721.

Следователи в настоящий момент устанавливают обстоятельства трагедии, а также личности виновных в геноциде и их жертв.

В Псковской области в конце октября обнаружили останки 188 жертв геноцида. В ходе расследования провели десять раскопок. Специалисты нашли артефакты, которые доказывают, что фашисты расстреляли именно гражданское население.

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