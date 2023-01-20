Суд признал геноцидом массовые убийства жителей Ставрополья в годы ВОВ

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Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства жителей региона немецкими военными в 1942–1943 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Оглашая решение, судья отметил, что инстанция удовлетворила заявление прокурора Ставропольского края и признала действия нацистов геноцидом национальных, этнических и расовых групп.

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности", – заявил он.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом советского народа блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и ее союзниками в 1941–1944 годах. Жертвами того периода стали не менее 1 миллиона 93 тысяч человек.

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