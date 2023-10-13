В суд направлено заявление о факте геноцида в Калининградской области в годы ВОВ

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Прокуратура Калининградской области направила в Калининградский областной суд заявление о факте геноцида народов СССР на территории Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В ведомстве установили, что в период с 1941 по 1945 год в границах современной Калининградской области немецко-фашистские захватчики и их пособники уничтожили более 114 тысяч советских граждан. На территории современной области работало не менее 56 спецлагерей, где военнопленные РККА и граждане СССР содержались в нечеловеческих условиях, где их принуждали к непосильному труду, пытали, избивали и лишали пищи.

"Только через один из лагерей – "Шталаг-1А-Стаблак" – прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению", – указывается на сайте.

Более 670 тысяч угнанных жителей СССР и военнопленных прошли через лагеря бывшей Восточной Пруссии. Из них каждый год насильно принуждали к работам не менее 211 тысяч человек.

"Восточная Пруссия стала центром работорговли и использования принудительного труда. С насильственно принужденными к труду советскими гражданами, независимо от их пола и возраста, обращались как с товаром, выставляя на продажу на так называемых биржах, крупнейшая из которых располагалась в Кенигсберге", – уточнили в Генпрокуратуре.

Во время наступления подразделений Красной Армии нацисты расстреляли тысячи человек, чтобы скрыть следы зверств по отношению к узникам концентрационных лагерей.

"В подтверждение указанных фактов предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, материалы уголовных дел, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, а также показания непосредственных очевидцев событий", – заключили в прокуратуре.

Ранее суды некоторых регионов России уже признавали факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Аналогичные решения приняты в Ставропольском крае, а также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Московской, Смоленской и Калужской областях. Также суды признали геноцидом блокаду Ленинграда и события под Сталинградом.

В сентябре 2023 года прокуратура ЛНР также попросила суд признать геноцидом действия нацистов на Луганщине в годы ВОВ.