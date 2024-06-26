Депутат МГД Герасимов встретился с бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов 25 июня встретился с участниками московского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, сообщает "Вечерняя Москва".

Встреча прошла в выставочном зале "Непокоренные" на улице Боженко и началась с осмотра выставки, посвященной памяти жертв нацизма.

"Экспозиция, собранная в зале, по-настоящему уникальна, а от истории экспонатов кровь стынет в жилах", — поделился Евгений Герасимов.

За каждым экспонатом – судьба человека и его трагическая история жизни, которую сегодня рассказывают те, кто в детстве пережил ужасы лагерей смерти.

"Сегодня в Москве проживают 2 986 бывших несовершеннолетних узников. И сегодня мы хотим всем, кто приходит в наш выставочный зал, а особенно, конечно, подрастающему поколению, рассказать и показать эту страшную картину злодеяний фашизма", – говорит Зинаида Лашук, прошедшая в детстве фашистские застенки.

В заключение участники высказали пожелание о создании фильма, посвященного этой странице истории. Евгений Герасимов в свою очередь подчеркнул, что важно обеспечивать сохранение и передачу памяти об их мужестве и стойкости.

Ранее управление ФСБ по Республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма рассекретило комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов на полуострове в годы войны.

Там есть сведения о преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове, а также о расследовании советскими органами безопасности нацистских правонарушений.

