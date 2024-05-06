ФСБ рассекретила заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

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Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР. Он хотел переманить на свою сторону США и Великобританию. Об этом писал бывший личный адъютант фюрера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству, датированном 1948 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой рассекреченные данные управления ФСБ по Ивановской области.

Согласно заявлению Гюнше, который в 1945 году был арестован и доставлен в Москву, Гитлер в конце августа 1944 года провел совещание, на котором выразил ожидания, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими обострятся и приведут к открытому конфликту.

В октябре того же года Гитлер планировал нанести массированный удар по силам США и Великобритании, а затем заключить с ними сепаратный мир и объединиться против СССР.

Однако, к декабрю 1944 года, когда началась реализация плана Гитлера, массированное наступление Красной Армии вынудило Германию бросить все силы на борьбу с советскими войсками. Гитлеровский режим вскоре капитулировал.

Ранее ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера. Согласно им, в последние дни перед самоубийством Гитлер выглядел так, будто его душевное равновесие было сломлено. Большое влияние на него оказала телеграмма вице-канцлера Германии Германа Геринга, в которой говорилось о самочинных переговорах Генриха Гиммлера.

Гитлер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года.