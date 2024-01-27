Жертвами гитлеровского геноцида в СССР стали 15-16 миллионов человек – Мединский

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Жертвами геноцида советского народа гитлеровцами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны стали 15-16 миллионов человек, однако это число может быть и больше. Об этом заявил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сообщает РИА Новости.

Как отметил Мединский на открытии мемориала в память о мирных жителях Советского Союза – жертвах нацистского геноцида, который был возведен в Гатчинском районе Ленинградской области, точное число жертв геноцида до сих пор не известно.

По словам Мединского, на сегодняшний день число жертв геноцида составляет около 15-16 миллионов человек.

В субботу, 27 декабря, в день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда и Международный день памяти жертв Холокоста, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал в Гатчинском районе Ленинградской области. В этом районе в военные годы располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в борьбе с последователями Адольфа Гитлера и Степана Бандеры Россия не будет останавливаться на полпути.