В СПЧ показали фрагмент челюсти Адольфа Гитлера

Фото: телеграм-канал "МеркачеваПрава"

Член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем телеграм-канале показала главных артефакт архива Федеральной службы безопасности – фрагмент челюсти диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Именно ее (челюсть. – Прим. ред.) считают основным доказательством того, что фюрер (Гитлер. – Прим. ред.) покончил с собой, а не провел где-нибудь, к примеру, в Аргентине, остатки дней", – отметила член СПЧ.

Меркачева рассказала, что фрагменты челюсти фюрера хранятся в табачной коробке "Гвардейские" в архиве ФСБ. Всего сохранилось четыре образца, наиболее крупный из которых – мост верхней челюсти с девятью зубами.

"Нижняя челюсть. Золотая коронка на собственном корне, золотое скрепление, естественный зуб с золотой пломбой с внутренней стороны, золотая подвеска с фарфоровой фасеткой <...> Верхняя челюсть. Коронка Ричмонда с естественным корнем и фарфоровой фасеткой, золотой мост с девятью промежуточными звеньями и четырьмя опорами", – предоставила правозащитница отрывок из описание зубов, которые сделали дантист и медсестра.

Она также подчеркнула, что в 2002 году в архиве ФСБ был один известный ученый-стоматолог США. Тогда он показал рентгеновский снимок, который хранился у зубного врача Гитлера Йоганнеса Блашке. Эксперт сравнил его с челюстью, и оказалось, что они совпадают.

30 апреля 2025 года ФСБ рассекретила архивы о самоубийстве Гитлера. Согласно документам, в саду имперской канцелярии 5 мая 1945 года сотрудники опергруппы обнаружили в воронке от авиабомбы обгоревшие тела мужчины и женщины, которые находились рядом со входом в бомбоубежище. Эксперты внимательно изучили "челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб".

Уже 8 мая было готово заключение экспертизы тела мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру. Подлинность останков подтвердили свидетельства помощницы личного зубного врача фюрера Кете Гойзерман и зубного техника Фрица Эхтмана.