Onet Kobieta: подмена двух новорожденных в роддоме Норвегии обнаружилась спустя 50 лет

Подмену двух новорожденных в роддоме Норвегии удалось обнаружить спустя 50 лет, сообщает Onet Kobieta.

Как пишет СМИ, все произошло в 1965 году, однако узнать об этом удалось только в 2021-м после ДНК-тестов. При этом оказалось, что государство знало о подмене, но скрыло правду.

Две дочери и одна из матерей подали в суд, обвинив власти в нарушении прав человека и сокрытии фактов в течение десятилетий, а также потребовали компенсации в размере 20 миллионов крон (более 171 миллиона рублей).

Год назад Окружной суд Осло оправдал государство, суд Боргартинга оставил в силе данное решение. Инстанции указали, что не считают, что власти нарушили пункт № 8 Европейской конвенции о правах человека. Она касается права на семейную жизнь.

Ответственность за инцидент переложили на частную организацию, которая управляла больницей. Однако семьи допустили, что могут подать апелляции в Верховный суд.

Ранее стало известно, что медики университетской больницы "Буловка", расположенной в Праге, по ошибке сделали операцию беременной женщине и лишили ее ребенка. Они перепутали двух пациенток азиатского происхождения – одна из них пришла на плановый осмотр по беременности, а второй должны были провести операцию по лечению заболевания матки.

Подобное хирургическое вмешательство также может быть проведено с целью прерывания беременности. В результате первая женщина из-за ошибки медиков потеряла здорового ребенка.

