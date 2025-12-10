RSOS: динозавры-зауроподы могли быть яркими, как птицы

Фото: 123RF.com/andreyshevchenko

Динозавры-зауроподы могли быть ярко окрашенными, как птицы. Об этом говорится в исследовании ученых Бристольского университета, опубликованном в Royal Society Open Science.

Ученые изучили редкие трехмерно сохранившиеся образцы кожи динозавров, найденные в карьере "День матери" в штате Монтана. Возраст чешуек оценивается примерно в 145 миллионов лет. По мнению исследователей, фрагменты принадлежали диплодоку.

С помощью сканирующего электронного микроскопа были обнаружены структуры, похожие на меланосомы (пигментные компоненты клеток). При этом в образцах присутствовали как продолговатые меланосомы, так и дискообразные. Они обычно связаны с разными оттенками и сложными цветовыми узорами.

Разнообразие форм меланосом указывает, что зауроподы могли быть пестрыми. Кожа также сохранилась не как плоский отпечаток, а в объеме. Это усиливает уверенность того, что найденные элементы действительно являются пигментными органеллами.

Ранее на побережье древнего водоема в Боливии археологи нашли уникальный комплекс более чем из 16 тысяч следов динозавров. В исследовании описаны следы трехпалых тероподов. Динозавры обитали на этой территории в конце мелового периода.