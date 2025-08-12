В России предложили ввести платное школьное образование для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы внесли в палату парламента межфракционный законопроект, который предлагает ввести платное обучение в российских школах для детей иностранцев. Документ доступен в думской электронной базе.

В пояснительной записке указано, что проект предлагает внести изменения в статью 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Депутаты предлагают установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знания русского языка в течение года.

По словам авторов инициативы, из-за увеличения числа детей мигрантов в школах не хватает мест. Например в 2025 году не хватило 900 тысяч мест. Особенно сильно дефицит ощущается в новых и активно застраиваемых районах.

Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля учащихся во вторую смену растет, а также увеличилась нагрузка на учителей. Они вынуждены работать в 1,5–2 раза больше нормы, а это означает необходимость повышения зарплаты.

Ожидается, что платное обучение для детей мигрантов не только даст возможность сэкономить бюджетные средства, которые можно будет направить на дополнительные выплаты учителям, но и позволит создать более комфортную образовательную среду для всех школьников. Это также способствует повышению интереса к изучению русского языка за границей.

Ранее в Госдуме предложили высылать из России семьи иностранцев, если их дети не ходят в школу, такой запрос в МВД направила депутат Госдумы, замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. В своем обращении она отметила, что количество детей иностранцев, которые не посещают школу, достигает 50%. Это не только мешает интеграции детей в общество, но и создает риски для социальной стабильности и безопасности.