Минтруд предложил запретить нанимать мигрантов без знания русского в сферу услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство труда подготовило законопроект, который запрещает нанимать иностранных рабочих из визовых стран, не знающих русского языка, на должности, требующие социального взаимодействия с россиянами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Речь идет о таких вакансиях, как водители, продавцы и медицинские работники.

В министерстве также напомнили, что квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран. В основном это рабочие, прибывшие в Россию из Китая, Индии, Турции и других стран. Определенный объем привлекаемых из этих стран рабочих, то есть квота, устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных работодателями на будущий год.

Проект приказа подготовлен в связке с поправками, которые исключили экзамен на знание русского языка для мигрантов, которые привлекаются в рамках квоты. Из-за этого возникла необходимость исключить из этого списка специалистов, чья профессия требует общения с россиянами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что МВД стоит обратить внимание на работу Минтруда с мигрантами. Он напомнил о списке профессий с правительственной квотой, по которой можно приглашать иностранцев без теста на знание русского языка, и привел в пример социальных работников.

По мнению Володина, эти специалисты должны знать язык, так как работают непосредственно с людьми.

