Володин заявил, что России не нужны нарушающие законы новые граждане

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России не нужны новые граждане с потребительской позицией, которые нарушают законы и желают получить социальные выплаты или льготы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере. И конечно, каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать РФ", – подчеркнул Володин.

Он напомнил, что с 2024 года депутатами было инициировано и принято 17 законов, а всего в сфере миграционной политики за это время принят 21 закон. Часть из них направлена на борьбу с незаконной миграцией, а другие посвящены вопросам гражданства.

С 1 июля в России началось отключение мобильной связи для иностранных граждан, которые не успели зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС). Как уточняли в Минцифры, без биометрии иностранцы не могут заключить договор с оператором связи.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что в рамках эксперимента в стране в режиме реального времени проверено свыше 4 миллионов биометрических данных. Следующим шагом он назвал формирование цифрового профиля иностранного гражданина.

