Депутат Госдумы Авксентьева: нужно высылать семьи иностранцев, чьи дети не ходят в школу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Госдуме предложили высылать из России семьи иностранцев, если их дети не ходят в школу. Такой запрос в МВД направила депутат Госдумы, замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении Авксентьева пишет, что считает необходимым внести в миграционное законодательство РФ изменения, которые бы предусматривали обязательное требование к посещению школы всеми несовершеннолетними иностранцами.

В случае если ребенок систематически не посещает занятия без уважительной причины, депутат предлагает выдворять семью из России.

Автор обращения также отметила, что общее количество детей иностранцев, не посещающих школу, достигает 50%. Депутат подчеркнула, что это не только препятствует интеграции детей в общество, но и создает риски для социальной стабильности и безопасности. В частности, отсутствие образования ограничивает возможности для трудоустройства и увеличивает риск вовлечения в противоправную деятельность.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что принятые Госдумой законы в сфере миграции заработали и начали менять ситуацию. С 2024 года было принято 16 законов для борьбы с нелегальной миграцией. Самым результативным стал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.