Володин: принятые Госдумой законы в сфере миграции начали менять ситуацию

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Принятые Госдумой законы в сфере миграции заработали и начали менять ситуацию, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

"Надо отдать должное Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре – они стоят на букве закона, который работает", – подчеркнул он.

По словам Володина, Госдума с 2024 года приняла 16 законов, авторами которых были сами депутаты, для борьбы с нелегальной миграцией. Инициативы стали основанием для работы правоохранителей. Самым результативным стал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции, отметил Володин.

Кроме того, напомнил он, в России с 1 апреля детей мигрантов обязаны тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. По данным Володина, экзамен из 3,6 тысячи человек прошли только 7% детей, а большинство не было допущено из-за проблем с документами.

Власти продолжают работу над регулированием сферы миграции, добавил председатель Госдумы.

"Мы постоянно к этим вопросам возвращаемся, анализируем. Комиссия во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой не только разрабатывает возможные изменения законодательства, но и проводит мониторинг действующих норм", – уточнил он.

Ранее глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил проводить дактилоскопическую проверку мигрантов. Устройства для такой процедуры уже установлены в аэропортах Москвы и на пропускном пункте в Оренбургской области в рамках пилотного проекта.