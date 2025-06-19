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19 июня, 21:59

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МВД: за 2024 год в Россию прибыли более 6 млн мигрантов

Более 6 млн мигрантов прибыли в Россию за 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В течение 2024 года в Россию прибыли около 6,3 миллиона иностранных граждан, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Казаковой, эти значения соответствуют допандемийным показателям. При этом она подчеркнула, что 50% мигрантов приезжают в РФ с трудовой целью.

В материалах, которые МВД представило на сессии ПМЭФ, уточняется, что в основном приезжие являются уроженцами Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал оставшихся без работы, отчисленных из вуза и не прошедших дактилоскопию мигрантов покинуть Россию. По его мнению, на улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих в РФ иностранцев, которые "не приносят пользу для российского общества".

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